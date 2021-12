ইংল্যান্ডে কোচ হলেন নেদারল্যান্ডসের তারকা

রায়ান টেন ডেসকাট। দুর্ভাগা এক ক্রিকেটার। নিজে অনেক বড় ক্রিকেটার হলেও তার দেশটি হচ্ছে এখনও ক্রিকেটে অনেক পিছিয়ে থাকা নেদারল্যান্ডস। সর্বশেষ ওমান-আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেই ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

তবে নেদারল্যান্ডসের তারকা অল-রাউন্ডারকে যদিও ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে না। আইপিএলে একদা কেকেআরের হয়ে খেলা ডাচ তারকা অবসর নেওয়ার পর নেদারল্যান্ডস দলের মেন্টর হিসবে দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে গিয়েছিলেন ওয়ানডে সিরিজের জন্য। তবে ওমিক্রন আতঙ্কে সিরিজ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

এবার আর মেন্টর নয়, বরং সরাসরি কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে চলেছেন সাবেক নাইট তারকা। ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে কেন্টের নতুন ব্যাটিং কোচ নিযুক্ত হলেন ডাচ তারকা, যার কাউন্টি ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতাও বিপুল।

কেন্টে মাইকেল ইয়ার্ডির স্থলাভিষিক্ত হলেন ডেসকাট। ইয়ার্ডি দুই বছর কেন্টের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করার পর সাসেক্সে ফিরে যান তাদের অ্যাকাডেমি ডিরেক্টরের পদে যোগ দেওয়ার জন্য।

We're delighted to announce that Ryan ten Doeschate will join the Club as Men's Batting Coach on 1 January 2022 https://t.co/whQpV1z3Xf