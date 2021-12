শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জেতালেন বোল্ট

লক্ষ্য ছিল মাত্র ১০৮ রানের। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হারতে বসেছিল দল। সমীকরণ এমন দাঁড়ায় শেষ উইকেটে ম্যাচ জিততে শেষ বল থেকে করতে হবে ৬ রান। স্ট্রাইকে ছিলেন তারকা পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। মূল পরিচয় বোলার হলেও শেষ বলে মিড উইকেট দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়েই মাঠ ছেড়েছেন বোল্ট।

ঘটনা নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট সুপার স্ম্যাশ কাপের। বৃহস্পতিবার আসরের ১৩তম ম্যাচে ক্যান্টাবুরির মুখোমুখি হয়েছিল বোল্টের নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস। যেখানে ১০৭ রানের অল্প পুঁজি নিয়েও প্রায় সমানে সমান লড়েছে ক্যান্টাবুরি। তবে বোল্টের শেষ বলের ছক্কায় ম্যাচ জিতেছে নর্দার্ন।

ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত ছিল নর্দার্নের। প্রথম তিন ওভারেই তারা করে ফেলে ৩২ রান। যেখানে একাই ১০ বলে ৩০ রান করেন ক্যাটেন ক্লার্ক। ফলে বাকি ১৭ ওভারে দরকার থাকে আর ৭৬ রান। কিন্তু চতুর্থ ওভারে আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়েন ক্যাটেন। তাতেই ঘটে বিপত্তি।

টপঅর্ডার ও মিডল অর্ডার ব্যাটাররা হতাশ করলে ১৮ ওভার শেষে নর্দার্নের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৯৩ রান। তখন সমীকরণ ছিল ১২ বলে ১৫ রানের। তবে হাতে পাঁচ উইকেট থাকায় নর্দার্নই ছিল ফেবারিট। কিন্তু ১৯তম ওভারে মাত্র ৭ রান খরচায় ১ উইকেট নেন কল ম্যাকঞ্চি। ফলে শেষ ওভারে বাকি থাকে ৮ রান।

তখনই ভেলকি দেখান এড নাত্তাল। শেষ ওভারের প্রথম পাঁচ বলে মাত্র ২ রান খরচ করে তিন উইকেট তুলে নেন তিনি। ফলে শেষ বলে ১ উইকেট হাতে রেখে ৬ রান বাকি থাকে নর্দার্নের। সেটিতেই ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন বোল্ট। যিনি বল হাতেও ২১ রান খরচায় নিয়েছিলেন ২টি উইকেট।

