সেই গলকে হারিয়েই টানা দ্বিতীয়বার এলপিএল চ্যাম্পিয়ন জাফনা

ইতিহাসের পূনরাবৃত্তিই হলো লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে। সেই গল গ্ল্যাডিয়েটর্সকে হারিয়েই টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলো জাফনা কিংস। হাম্বানতোতার মহিন্দা রাজাপাকসে স্টেডিয়ামে রানবন্যার ফাইনালে গল গ্ল্যাডিয়েটর্সকে ২৩ রানে পরাজিত করে জাফনা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেটে ২০১ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলে জাফনা কিংস। জবাবে গল গ্ল্যাডিয়েটর্সও কম যায়নি। ৯ উইকেটে ১৭৮ রান।

বদলা নেওয়ার দারুণ সুযোগ ছিল গল গ্ল্যাডিয়েটর্সের সামনে। কিন্তু তারা সেটা পারলো না। বরং ইতিহাসের পুরনাবৃত্তির সঙ্গে মধুর প্রতিশোধও নিল জাফনা কিংস।

এবার ছিল এলপিএলের দ্বিতীয় আসর। গতবার এলপিএলের উদ্বোধনী মৌসুমের ফাইনালে গল গ্ল্যাডিয়েটর্সকে ৫৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জাফনা কিংস। এবারও ফাইনালে মুখোমুখি সেই দুই দল এবং সেই গলকেই ২৩ রানে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মতো এলপিএলের খেতাব ঘরে তুলল তারা।

টানা দু’বারই চ্যাম্পিয়ন জাফনা। তাহলে প্রতিশোধ কিভাবে হলো? মূলতঃ এবারের আসরে প্রথম কোয়ালিফায়ারে গল গ্ল্যাডিয়েটর্সের কাছে হারতে হয়েছিল জাফনাকে। যে কারণে, ফাইনালে ওঠা নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল তাদের। এমনকি লিগ পর্বের দুই ম্যাচেও জাফনাকে পরাজিত করে গল। শুধু তাই নয়, একমাত্র গ্ল্যাডিয়েটর্সের কাছেই টুর্নামেন্টের হার মানে কিংস, বাকি সব ম্যাচ জেতে তারা।

A champion team, and a team full of champions! The invincible @KingsJaffna keep their crown in a match that’s reminiscent of last year’s final - they beat the same rival! @GalleGladiators @OfficialSLC #LPL2021 #එක්වජයගමු #ஒன்றாகவென்றிடுவோம் #WinTogether #TheFutureisHere pic.twitter.com/nGcbuNdLbi