পিএসএলকে ‘না’ বলা আফগান পেসারকে দলে নিলো খুলনা

প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০২২ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। যে কারণে ইচ্ছা থাকার পরেও অনেক ক্রিকেটার দুই টুর্নামেন্টের যেকোনো একটিতে শুধু খেলতে পারবে।

এই দোটানার মাঝে পিএসএলের চেয়ে বিপিএলকেই বেছে নিয়েছেন আফগানিস্তানের তরুণ সম্ভাবনাময় পেসার নবীন উল হক। অন্তত বিপিএলের অটো চয়েজ বা ডিরেক্ট সাইনিংয়ের তালিকা দেখে তাই বোঝা যাচ্ছে। কেননা পিএসএলকে ‘না’ বললেও বিপিএলে খুলনার অটো চয়েজ হিসেবে রয়েছেন নবীন।

আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে হতে পিএসএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটে সিলভার ক্যাটাগরিতে ছিলেন নবীন। তাকে দলে নিয়েছিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরস। তবে রোববার (২৬ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পিএসএল না খেলার কথা জানান ২২ বছর বয়সী এ পেসার।

Sad to be missing out from the @thePSLt20 Hopefully will play sometime in the futurehttps://t.co/fFDqeD31W1