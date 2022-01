এবার ইংল্যান্ডের অনুশীলনেও করোনার হানা

এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরটি রীতিমতো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের জন্য। মাঠের পারফরম্যান্সে ভরাডুবি আর মাঠের বাইরে করোনার চোখরাঙানি- দুইয়ে মিলে এবারের অ্যাশেজে রীতিমতো কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে জো রুটের দল।

ইংল্যান্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা অন্তত সাত সদস্যের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে আগেই। তবে তারা কেউই সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এবার তাদের অনুশীলনেও পড়লো করোনার ভয়াল থাবা।

রোববার ইংল্যান্ড দলের অনুশীলনে থাকা এক নেট বোলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। অন্য সব দিনের মতো আজও ইংলিশদের নেট সেশনে বোলিং করছিলেন সেই নেট বোলার। এর মাঝপথেই খবর আসে, করোনা পজিটিভ হওয়ার।

ফলে শুধু সেই আক্রান্ত নেট বোলারই নয়, পুরো অনুশীলনে থাকা সব নেট বোলারকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আইসোলেশনে। কেননা তারা সবাই ছিলেন কাছাকাছি সংস্পর্শে। যে কারণে এখন অনুশীলনে নেট বোলারশূন্য হয়ে পড়েছে ইংল্যান্ড।

পাঁচ ম্যাচ সিরিজের অ্যাশেজে এরই মধ্যে ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে গেছে ইংল্যান্ড। আগামী বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগপর্যন্ত তাদেরকে অনুশীলন করতে হবে নেট বোলার ছাড়াই।

England’s training session has been disrupted owing to one of the net bowlers at the SCG having reportedly tested positive for COVID. The others have been deemed as close contacts. So they’ll have to depend on their coaching staff. To quote one of their batters “Shambles” #Ashes pic.twitter.com/t7ASOtGp06