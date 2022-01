বাংলাদেশের দায়িত্ব ছাড়ছেন গিবসন, হলেন পিএসএলের কোচ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করছেন না পেস বোলিং কোচ ওটিস গিবসন। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পেস বোলিং হিসেবে থাকছেন তিনি।

ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস। আগামী ২০ জানুয়ারি বিসিবির সঙ্গে দুই বছর পূরণ হয়ে যাবে গিবসনের।

এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন দায়িত্ব হাতে নিয়ে ফেলেছেন এ ক্যারিবীয় কোচ। আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তান সুপার লিগে কোচিং করাবেন তিনি।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বার্তায় মুলতান সুলতানস ঘোষণা দিয়েছে, আসন্ন পিএসএলে তাদের হয়ে সহকারী ও বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন গিবসন।

২০২০ সালে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ হিসেবে চার্লস ল্যাঙ্গাভেল্টের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন গিবসন। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেড কোচ হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ইংল্যান্ডে ছিলেন পেস বোলিং কোচ হিসেবে।

খেলোয়াড়ি জীবনে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুই টেস্ট ও ১৫ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৭৭টি ম্যাচ খেলে ৬৫৯ উইকেটের পাশাপাশি ৫৬০৪ রান করেছেন গিবসন।

#WorldT20 winning Head Coach with the West Indies as well as the former Head Coach of South Africa, with successful stints in the past as the Fast Bowling Coach of England & Bangladesh, Ottis Gibson joins the #Sultans as our Assistant and Fast Bowling Coach! pic.twitter.com/1Cw0tOzb1v