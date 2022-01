খাজার জন্য ‘মদ ছেটানো উদযাপন’ বন্ধ রাখলো অস্ট্রেলিয়া

২০১৯ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা মনে আছে? নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর এক লড়াই জিতে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান শিরোপাটি হাতে নিতেই উদ্দাম উদযাপনে মেতে ওঠে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।

কিন্তু সেই উদযাপনের অংশ হতে পারেননি দলের দুই মুসলিম ক্রিকেটার মঈন আলি ও আদিল রশিদ। কেননা মঞ্চের ওপর মদ ছিটিয়ে উদযাপন করছিলেন বেন স্টোকস, জস বাটলার, ইয়ন মরগ্যানরা। তাই মঈন-আদিলরা মঞ্চ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়েই দেখতে থাকেন সতীর্থদের উদযাপন।

বছর তিনেক পর প্রায় একই অবস্থায় পড়তে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার উসমান খাজা। কিন্তু তার বেলায় দারুণ এক নজির স্থাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিনস। খাজার ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর সম্মান দেখিয়ে মদ ছেটানো উদযাপন বন্ধ রাখেন কামিনস।

রোববার অ্যাশেজ সিরিজের শেষ ম্যাচে মাত্র ৫৬ রানের ব্যবধানে ১০ উইকেট তুলে নিয়ে ১৪৫ রানের বিশাল জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যার সুবাদে ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজটিও নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে। এমন সাফল্যের পর বাঁধভাঙা উদযাপনই স্বাভাবিক।

খাজাকে নিয়ে ছবি তোলার পর শ্যাম্পেন ছিটিয়ে উদযাপন করে অসিরা

অধিনায়ক কামিনস অ্যাশেজের শিরোপা হাতে নেওয়ার পর দলের বাকি খেলোয়াড়রাও উঠে আসেন মঞ্চে। এসময় দুজন খেলোয়াড়ের হাতে শ্যাম্পেইনের বোতল দেখে নিজ থেকেই দূরে সরে দাঁড়ান খাজা। যা নজর এড়ায়নি কামিনসের। তাই তিনি অন্যদের বলেন এখনই যেন মদের বোতল না খোলে।

পরে দূরে দাঁড়ানো খাজাকেও ডেকে নেন কামিনস। খাজাসহ অস্ট্রেলিয়ার পুরো দল মিলে শিরোপা উদযাপন এবং ফটোশ্যুট করে। এরপর খাজা মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার পর মদের বোতল খোলেন তার সতীর্থরা। শ্যাম্পেইন দিয়ে নিজেদের ভিজিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া সাফল্যের উদযাপন করেন তারা।

মুসলিম সতীর্থদের জন্য মদ ছেটানো উদযাপন বন্ধ রেখে নেটিজেনদের প্রশংসার সাগরে ভাসছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরই মধ্যে ভাইরাল এই ঘটনার ভিডিও ক্লিপ। সবার একই মন্তব্য, অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে দারুণ এক নজির স্থাপন করেছেন কামিনস।

Pat Cummins realises Usman Khawaja had to step aside because of the alcohol spraying celebrations, asks his other teammates to put the drinks away and calls Khawaja back over to the centre of the victory photo to celebrate. This was nice pic.twitter.com/zykZ4bWa9Y