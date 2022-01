নিলামের আগেই বাজিমাত করলেন হার্দিক পান্ডিয়া-রশিদ খান

মেগা নিলামের আগেই আইপিএলের খেলোয়াড় কিনতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে শুরু করেছে ফ্রাঞ্চাইজিগুলো। এরই মধ্যে খবর বেরিয়েছে, খেলোয়াড় ধরে রাখা এবং নতুন দুই ফ্রাঞ্চাইজির জন্য অটো চয়েজের সুযোগ থাকায়, এরই মধ্যে ৩৩ ক্রিকেটারের জন্য ৩৩৮ কোটি রুপি খরচ করে ফেলেছে আইপিএলের ১০ ফ্রাঞ্চাইজি।

নতুন ফ্রাঞ্চাইজি লখনৌ তো রীতিমত রেকর্ডই গড়ে ফেলেছে। গতবার পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে তারা দলে নিয়েছে ১৭ কোটি রুপিতে। যা আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রিকেটার।

এবার জানা গেলো, নিলামের আগেই বাজিমাত করেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে দীর্ঘদিন খেলা ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে দীর্ঘদিন খেলা আফগান লেগ স্পিনার রশিদ খান।

এই দু’জনকে দলে নিয়েছে নতুন ফ্রাঞ্চাইজি আহমেদাবাদ। দু’জনকেই সমান ১৫ কোটি রুপি করে মোট ৩০ কোটি রুপি দিয়ে কিনেছে আহমেদাবাদের ফ্রাঞ্চাইজি মালিক সিভিসি ক্যাপিটাল। একই সঙ্গে আরেক ভারতীয় ব্যাটার শুভমান গিলকে তারা দলে নিয়েছে ৮ কোটি রুপি দিয়ে। শুভমান এর আগে ছিলেন কেকেআরে।

আহমেদাবাদ একই সঙ্গে জানিয়েছে, আইপিএলের আগামী আসরে তাদের অধিনায়কের দায়িত্ব থাকবে হার্দিক পান্ডিয়ার ঘাড়েই। দলে যোগ দিয়েই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন হার্দিক। তিনি বলেন, ‘ধন্যবাদ, নতুন দলের সঙ্গে নতুন জার্নি শুরু করার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড।’

দলে যোগ দেয়ার পর টুইটারে আহমেদাবাদ ম্যানেজনমেন্টকে ধন্যবাদ জানান হার্দিক। তিনি বলেন, ‘ম্যানেজনমেন্টকে ধন্যবাদ, যারা আমার উপর বিশ্বাস রেখে আমায় অধিনায়ক করেছেন। আমি এটা বলতে পারি, এই দল নিজেদের সেরাটা দেবে এবং সব সময় লড়াই করবে। রশিদ ও গিলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।’

.@hardikpandya7 is all set to as the ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ of #TeamAhmedabad!



Joining him would be @ShubmanGill and @rashidkhan_19



Drop your thoughts on these picks for #VIVOIPL 2022. pic.twitter.com/syNOjliEFJ