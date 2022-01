সূচি দেখেই ইংল্যান্ডকে ফাইনালে তুলে দিলেন ভন

সর্বশেষ বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত ফর্মে ছিল ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের কাছে না হারলে হয়তো বা শিরোপা জয়ের দাবিদারও ছিল তারা। তবে আগামী বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ড ফেবারিট এবং আইসিসি কর্তৃক ঘোষণা হওয়া সূচি দেখে এরই মধ্যে নিজের দেশকে ফাইনালে তুলে দিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন।

শুক্রবারই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। বিশ্বকাপের গ্রুপিং এবং সূচি দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেললেন ভন। এ নিয়ে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষেরও শিকার হলেন তিনি।

বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হওয়ার পরেই সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভন টুইটারে লেখেন, ‘ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে কোন দল খেলবে?’

England v Who in the final ? https://t.co/TuDCsXsIUJ — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 21, 2022

এর পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচকরা হামলে পড়েন ভনের ওপর। অনেকেই আগামী বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ, অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডের জঘন্য টি-টোয়েন্টি রেকর্ডের কথা মনে করিয়ে দেন। তো কেউ কেউ আবার সদ্য সমাপ্ত অ্যাসেজ সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে ইংল্যান্ডের পরাজয়ের দিকেও ইশারা করেন।

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ ১-তে রয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম রাউন্ডের কোয়ালিফায়ারের পরে আরও দুই দল ইংল্যান্ডের গ্রুপ যুক্ত হবে।

bookmarking this tweet , they have an extraordinary set of players for LOI . Now that Vaughan has spoken there’s only one way it’s going to go — Srini (@softsignalout) January 21, 2022

সীমিত ওভারে ইয়ন মরগ্যানের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল নিঃসন্দেহে যে কোনো বিশ্বকাপের বড় দাবিদার। বর্তমানে ইংল্যান্ড বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি দলও বটে। তবে এত আগে থেকে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার দাবি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেননি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা।

প্রসঙ্গতঃ গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নেয় ইংল্যান্ড।

