আসর শুরুর আগে পিএসএলের ধারাভাষ্য কক্ষে আগুন

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ক্রিকেটের সপ্তম আসর। তার দুই দিন আগে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার শিকার হলো টুর্নামেন্টের ভেন্যু করাচির জাতীয় স্টেডিয়াম।

মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করেই আগুন জ্বলতে দেখা গেছে, করাচি স্টেডিয়ামের ভেতর থেকে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাঠের সীমানা দড়ির বাইরে পিএসএলের জন্য বসানো অস্থায়ী ধারাভাষ্য কক্ষে আগুন লেগেছে।

পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, মূলত বৈদ্যুতিক লাইনে শর্ট সার্কিটের কারণে লেগেছিল সেই আগুন। তবে সূত্র নিশ্চিত করেছে এই আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এখন থেকে এমন কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য স্টেডিয়ামে সার্বক্ষণিক ফায়ার বিগ্রেড ও ফায়ার সার্ভিস কর্মী নিযুক্ত থাকবেন।

উল্লেখ্য, করাচির জাতীয় স্টেডিয়ামের মূল ধারাভাষ্য কক্ষটি তৃতীয় তলায় অবস্থিত। কিন্তু এবারের পিএসএলে জৈব সুরক্ষা বলয় সুরক্ষিত রাখার জন্য সেটিকে মাঠের বাইরে নামিয়ে আনা হয়েছে।

Fire erupted in National Stadium last night. Situation under control now#PSL7 #LevelHai pic.twitter.com/qSJmTdne1j