অস্ট্রেলিয়ার ‘অন্তর্বর্তীকালীন’ কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড

হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। তার এই সরে দাঁড়ানোয় অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, পাকিস্তান সফরের ঠিক আগে কে হবেন অস্ট্রেলিয়া দলের পরবর্তী কোচ?

তবে খুব তাড়াতাড়িই উত্তর পেয়ে গেল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ল্যাঙ্গারের পদত্যাগের পরপরই সাবেক অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিলো।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অফিসিয়াল টুইট করে এই কথা জানিয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করছিলেন; কিন্তু, ল্যাঙ্গারের পদত্যাগের পর তার পদোন্নতি করা হলো।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জাস্টিন ল্যাঙ্গারের চুক্তি ছিল জুন পর্যন্ত; কিন্তু সূত্রের খবর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মনমালিন্যের কারণে পদত্যাগ করেছেন ল্যাঙ্গার। পাকিস্তান সফরের ঠিক আগে ল্যাঙ্গারের পদত্যাগের পর প্রশ্ন উঠে যায়, কে হবেন অস্ট্রেলিয়া দলের কোচ? খুব তাড়াতাড়িই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়া।

আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফর হওয়ার কথা। এই সফরের আগে, নতুন প্রধান কোচ নিয়োগ করা কঠিন বলে মনে করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়োগ দিয়েছে।

JUST IN: @CricketAus confirms Andrew McDonald has been appointed interim head coach of the Aussie men's team. More to come.