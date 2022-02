আইপিএল নিলামের মাঝেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন নিলামকারী

আইপিএলের মেগা নিলামে শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার ভানিন্দু হাসারাঙ্গাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিলো দলগুলোর মধ্যে। দাম বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গিয়েছিল ১০ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে।

কিন্তু এই নিলাম আর শেষ হতে পারেনি। কেননা দলগুলোর দাম বাড়ানোর দৌড়ের মাঝেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিলাম পরিচালনাকারী হিউজ এডমিডাস।

তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায়নি ঠিক কী হয়েছে এ ব্রিটিশ নিলামকারীর। পরিস্থিতি গুরুতর দেখে আগেই মধ্যাহ্ন বিরতির ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে আইপিএল আয়োজক কর্তৃপক্ষ।

WTF - did the auctioneer just collapse in the middle of the #IPLAuction2022! https://t.co/MMqAZVI2YR