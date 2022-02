দিল্লির সাবেক অধিনায়ককেই নেতৃত্বের জন্য বেছে নিলো কেকেআর

গত আসরের অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানকে রিটেইন করেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। এমনকি সেই মরগ্যানকে নিলাম থেকেও কিনলো না কেই। অন্যদিকে ক্যাপিটালসকে ২০২০ সালে ফাইনালে তোলার নায়ক শ্রেয়াস আয়ারকেও রিটেইন করেনি দিল্লি।

নিলাম থেকে তাই প্রথমেই তরুণ এই ক্রিকেটারকে লুফে নিয়েছিল কেকেআর। চিন্তা ছিল একটাই, অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেয়া। বয়স কম হলেও দুর্দান্ত এক অধিনায়ক শ্রেয়াশ। শেষ পর্যন্ত শ্রেয়াশ আয়ারের কাঁধেই আইপিএলের আসন্ন আসরের নেতৃত্বভার তুলে দিলো শাহরুল খানের দল।

কোনোরকম চমকের পথে হাঁটেনি কেকেআর। আগে থেকেই ধারণা ছিল, শ্রেয়াস আয়ারের কাঁদেই নেতৃত্বভার তুলে দেবে তারা। একটা সময় যে দায়িত্ব সামলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, গৌতম গম্ভির, ব্রেন্ডন ম্যাককালামের মতো তারকারা, সে গুরুদায়িত্ব পেলেন শ্রেয়াস।

বুধবার বিকেলের দিকে কেকেআরের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়াসের নাম ঘোষণা করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ছবিও। তাতে সৌরভ গাঙ্গুলি, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, গৌতম গম্ভির, দীনেশ কার্তিক এবং ইয়ন মর্গ্যানের সঙ্গে শ্রেয়াসের ছবিও আছে। সঙ্গে লেখা হয়, ‘নাইটদের নতুন নেতা।'

এবারের মেগা নিলামে কেকেআরের প্রয়োজন ছিল এক অধিনায়কের। সে হিসেবে প্রথম থেকেই শ্রেয়াসের নাম উঠে আসছিল। তবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু এবং পাঞ্জাব কিংসেরও অধিনায়ক না থাকায় নিলাম যুদ্ধে শ্রেয়াসকে আদৌ পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে দ্বন্দে ছিলেন অনেকে।

Ladies and gentlemen, boys and girls, say hello to the NEW SKIPPER of the #GalaxyOfKnights



