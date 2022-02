আইপিএল খেললে নিলামের আফ্রিদির দাম উঠতো ২০০ কোটি রুপি!

আইপিএলের প্রথম দুই আসরে খেলার সুযোপ পেয়েছিল পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। এরপর রাজনৈতিক কারণে আর পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আইপিএলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের আইপিএলের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু যদি আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা খেলার সুযোগ পেতো, তাহলে শাহিন শাহ আফ্রিদির মূল্য কত উঠতো এবারের নিলামে? তবে, পাকিস্তানি এক সাংবাদিক অদ্ভূত এক দাবি করে বসলেন। তিনি জানালেন, নিলামে আফ্রিদির দাম উঠতো ২০০ কোটি রুপি।

আফ্রিদির মতো ক্রিকেটার আইপিএল খেললে নিঃসন্দেহে প্রচুর টাকা দাম পেতেন, এ নিয়ে সন্দেহ নেই কারো। তাই বলে, ২০০ কোটি রুপি! দাবিটা অযৌক্তিক হয়ে গেলো না! ইহতিশাম-উল হক নামে পাকিস্তানের এক সাংবাদিক টুইটারে এই দাবি তোলেন।

If, Shaheen Shah Afridi was in #IPLAuction. He would’ve gone for 200 crores.