টাকা না দিয়ে মিথ্যাচারের অভিযোগ করে পিএসএল ছাড়লেন অসি তারকা

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ক্রিকেটের পুরো আসরের জন্যই কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার জেমস ফকনার। কিন্তু পারিশ্রমিক ইস্যুতে ঝামেলার কারণে টুর্নামেন্টের শেষাংশ বাকি থাকতেই দেশে ফিরেছেন এ পেস বোলিং অলরাউন্ডার।

তবে পিএসএল ছাড়ার আগে গুরুতর এক অভিযোগই করে গেছেন ফকনার। পারিশ্রমিকের বিষয়ে ক্রমাগত মিথ্যাচার করে গেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)- এমন অভিযোগই করেছেন অসি অলরাউন্ডার। চুক্তিতে যে পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছিল সেটি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তার।

কোয়েটার হয়ে প্রথম ছয় ম্যাচে মাঠে নামলেও, শেষ তিন ম্যাচে দেখা যায়নি ফকনারকে। তখনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, পিসিবির সঙ্গে পারিশ্রমিক ইস্যুতে ঝামেলার কারণেই খেলছেন না ফকনার। সেই ঝামেলার অবসান না ঘটায় রেগেমেগে সোজা দেশেই চলে গিয়েছেন তিনি।

তবে পাকিস্তান ছাড়ার আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে নিজের অভিযোগের কথাও জানিয়ে গেছেন ফকনার। তিনি লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমি শেষ দুই ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি। কারণ পিসিবি আমাকে চুক্তির পারিশ্রমিক দিচ্ছে না।’

I apologise to the Pakistan cricket fans.

But unfortunately I’ve had to withdraw from the last 2 matches and leave the @thePSLt20 due to the @TheRealPCB not honouring my contractual agreement/payments.

I’ve been here the whole duration and they have continued to lie to me.