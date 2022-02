একসাথে বসা দশজন কোহলি, আসল জনকে চেনেন কি না দেখুন তো!

সুন্দর সাজানো-গোছানো একটি ড্রইং রুম। সেখানে একটি চায়ের টেবিলকে ঘিরে বসে আছেন দশজন বিরাট কোহলি!

কী খটকা লাগছে? লাগারই কথা। এতগুলো কোহলি হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হয়ে গেলো ‘রোবট’ সিনেমার রজনিকান্তের মত? যেখানে আসল কোহলি কোনজন, সেটাই বের করা দায়!

স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই ঘটেছে এমন ঘটনা। দশজন কোহলিকে একসঙ্গে বসে খোশগল্প করতে দেখা গেল আসল বিরাট কোহলির সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ালে।

সেই জলসায় বসা প্রতিজন কোহলির পরনেই ছিল ঘিয়া রঙের স্যুট। জুতাটাও এক, সাদা রঙয়ের। একজন অবশ্য দাঁড়িয়ে আছেন। কারও হাতে চায়ের কাপ। কেউ আবার কথায় মগ্ন। আরও একটি বিষয়ে সবার মিল রয়েছে। প্রত্যেকের গালে বিরাট কোহলির স্টাইলের চাপ দাড়ি। তাদের প্রত্যেককেই দেখা যাচ্ছিল হুবহু কোহলির মতো। এই দশজনের মধ্যে আসল কোহলিও রয়েছেন। ছবিটি দিয়ে ক্যাপশনে কোহলি লিখেছেন, ‘এদের মধ্যে আলাদা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করুন।’

Find the odd one out. pic.twitter.com/cJCpNGmQfP