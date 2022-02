ঋদ্ধিমানের ঘটনায় গাঙ্গুলির সাহায্য চাইছেন রবি শাস্ত্রি

ওয়ানডের পর টি-টোয়েন্টিতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। যার সুবাদে আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়েও এক নম্বরে উঠে গেছে রোহিত শর্মার দল। কিন্তু মাঠের বাইরের ভিন্ন এক ঘটনায় শোরগোল ভারতের ক্রিকেটে।

সেই ঘটনার মূল চরিত্রে উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহা। ঘটনার শুরুটা হয়েছে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল থেকে চার সিনিয়র ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে। সেই চার সিনিয়রের একজন ছিলেন ঋদ্ধিমান।

যিনি দল থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি। দল থেকে বাদ পড়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী এ উইকেটরক্ষক ব্যাটার। যা আবার ভালোভাবে নেননি ভারতেরই একজন সিনিয়র সাংবাদিক।

তাই সেই সাংবাদিক ঋদ্ধিমানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বলেন জনে জনে সাক্ষাৎকার না দিয়ে যেকোনো একজনকে বেছে নিতে নিজের কথা বলার জন্য। কিন্তু ঋদ্ধিমান সেই সাংবাদিকের কথায় কান দেননি। যা দেখে ঋদ্ধিমানকে রীতিমতো হুমকি দেন সেই সাংবাদিক।

আর এই হুমকির ঘটনায় ভারতের সাবেক-বর্তমান ক্রিকেটারদের নিজের পাশেই পেয়েছেন ঋদ্ধিমান। দেশটির কিংবদন্তি অলরাউন্ডার ও সাবেক হেড কোচ রবি শাস্ত্রি এ বিষয়ে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির সাহায্য চাইছেন।

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX