ওয়ার্নের মৃত্যুতে ক্রিকেট বিশ্ব ভাসছে শোকের সাগরে

টুইটারে হৃদয় ভাঙার কয়েকটি ইমোজি পোস্ট করলেন কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ান উইকেটরক্ষক এবং শেন ওয়ার্নের দীর্ঘদিনের সতীর্থ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। বোঝাই যাচ্ছে, অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছেন ওয়ার্নের প্রিয় গিলি। যে কারণে তার মুখ থেকে আর কোনো কথাই বের হচ্ছে না তার।

শুধুমাত্র গিলক্রিস্টেরই নয়, হৃদয় ভেঙেছে পুরো ক্রিকেট বিশ্বের। ওয়ার্নের এমন অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না কেউই। শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো ক্রিকেট বিশ্ব। টুইটার, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের ওয়াল ভেসে যাচ্ছে শোকের বন্যায়।

অসি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার রডনি মার্শ এবং ওয়ার্নের ছবি একসঙ্গে দিয়ে লিখেছেন, ‘আমাদের খেলার দুই কিংবদন্তি খুব দ্রুতই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এটা অবশ্যই খুব কষ্টদায়ক বিষয়। আমার চিন্তা এবং প্রার্থনায় এখন রডনি এবং ওয়ার্নের পরিবারের প্রতি। আমি সত্যিই এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।’

লঙ্কান কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা লিখেছেন, ‘সত্যি বলতে, শেন ওয়ার্ন নেই এ কথাটা শুনে আমি পুরোপুরি শকড। সে একজন কিংবদন্তি এবং আমার বন্ধু। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।’

সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ইয়ান বেল লিখেছেন, ‘কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। একজন হিরো বেড়ে উঠেছেন এবং আমি যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন গ্রেটেস্ট। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমার সমস্ত চিন্তা-চেতনা তার ভালোবাসার মানুষদের প্রতি।’

বিরাট কোহলি লিখেছেন, ‘জীবনটা খুবই চঞ্চল এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর। আমাদের খেলার একজন গ্রেট মানুষের বিদায়টাকে ঠিক আমি গ্রহণ করতে পারছি না। তিনি এমন এক মানুষ, যাকে আমি মাঠের বাইরেই চিনতাম বেশি। রেস্ট ইন পিস। ক্রিকেট বলকে টার্ন করানোর কিংবদন্তি।’

ভারতের সাবেক ওপেনার, ওয়ার্নের বিরুদ্ধে খেলা বিরেন্দর শেবাগ লিখেছেন, ‘অবিশ্যাস্য এটা। সর্বকালের সেরা একজন স্পিনার, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি স্পিনকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, শেন ওয়ার্ন, আমাদের মাঝে আর নেই। জীবনটা খুবই ঠুনকো। একে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। তার পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমর্থকদের প্রতি আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।’

Cannot believe it.

One of the greatest spinners, the man who made spin cool, superstar Shane Warne is no more.

পাকিস্তানের স্পিড স্টার কিংবদন্তি শোয়েব আখতার শোক প্রকাশ করেছেন হৃদয়বিদারক ভাষায়। তিনি লিখেছেন, ‘কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নকে নিয়ে হৃদয় ভাঙা নিউজটা মাত্র শুনলাম যে, তিনি আর নেই। কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যে এই সংবাদ শোনার পর আমি কতটা দুঃখ পেয়েছি। কি এক কিংবদন্তি ছিলেন তিনি! কি এক মানুষ ছিলেন, কি এক ক্রিকেটার ছিলেন তিনি!’

Just heard the devastating news about legendary Shane Warne passing away. No words to describe how shocked & sad i am.

নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালাম খুবই কষ্ট পেয়েছেন খবরটা শুনে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তিনি লিখেছেন, ‘প্লিজ নো, .... এটা হৃদয়বিদারক। অলরেডি মিস দ্য কিং।’

Please no….heartbroken.

বিশ্বাস সত্যিই কেউ করতে পারছে না। বিশ্বাস করারও কথা না। নিজের গায়ে চিমটি কেটে হয়তো ক্রিকেট ভক্ত-সমর্থকরা নিজেকে জোর করেই বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছেন, ‘আসলেই শেন ওয়ার্ন মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্রিকেট আজ থেকে শেন ওয়ার্নবিহীন।’

