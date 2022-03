মালিঙ্গার ১০ বছর পর তাসকিনই প্রথম

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অসাধ্য সাধন করেছে বাংলাদেশ। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রোটিয়াদের মাটিতে সিরিজ জিতেছে টাইগাররা।

আজ সেঞ্চুরিয়নে এই সিরিজজয়ের নায়ক তাসকিন আহমেদ। একাই ৫ উইকেট নিয়ে প্রোটিয়াদের ১৫৪ রানে গুটিয়ে দেন ডানহাতি এই পেসার। বাংলাদেশও পায় ৯ উইকেটের সহজ জয়।

ম্যাচে ৯ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তাসকিন। যেটি তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফাইফার, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম।

শুধু তাই নয়। গত ১০ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাদের মাঠে ৫ উইকেট পাওয়া প্রথম পেসার তাসকিন।

সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফরকারী পেসার হিসেবে ৫ উইকেট পেয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে পার্লে ৫৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন মালিঙ্গা।

It's been over a decade since a pacer last took an ODI five-for in South Africa. Played Taskin Ahmed https://t.co/6tg7uLEKvf | #SAvBAN pic.twitter.com/tAp2q300oR