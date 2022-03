ঢাকার যানজটে অতিষ্ঠ ভারতের তারকা ক্রিকেটার

গত ১৫ মার্চ পুরোদমে সবকিছু খুলে দেওয়ার পর থেকে প্রতিটি কার্যদিবসেই তীব্র যানজটের মুখে পড়ছে রাজধানী ঢাকার মানুষরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। এর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত গরমের কারণে অতিষ্ঠ অবস্থায় পড়তে হয় সবাইকে।

এবার সেই অভিজ্ঞতাই পেলেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলতে আসা ভারতীয় ক্রিকেটার হনুমা বিহারি। নিজের কাজে বের হওয়ার পর দুই ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় বসে থেকে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন হনুমা।

মঙ্গলবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এ বিষয়ে পোস্ট করেছেন ভারতের হয়ে ১৫ টেস্ট খেলা এ ডানহাতি মিডলঅর্ডার ব্যাটার। জীবনে কখনও এমন যানজট দেখেননি বলেই লিখেছেন তিনি।

ঢাকার তীব্র জ্যামের একটি ছবি আপলোড করে হনুমা লিখেছেন, ‘ঢাকায় গত দুই ঘণ্টা ধরে ঠিক একই জায়গায় বসে আছি। ভয়াবহ যানজট। খুব সম্ভবত এর চেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি।’

In the exact same position since 2 hours in Dhaka.

Scary traffic. Probably the worst I’ve experienced. pic.twitter.com/eEUvRKOORs