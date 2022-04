এক সেঞ্চুরিতে সাত ধাপ এগোলেন জয়, ওয়ানডেতে পেছালেন মিরাজ-সাকিব

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ডারবানের কিংসমিড টেস্টে অসাধারণ এক সেঞ্চুরি করেছেন বাংলাদেশের তরুণ ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয়। ক্যারিয়ারে এটাই তার প্রথম সেঞ্চুরি।

প্রতিপক্ষের বোলারদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করার কারণে আইসিসি র‌্যাংকিংয়ে সাত ধাপ এগিয়েছেন জয়। যদিও এখনও তিনি র‌্যাংকিংয়ে অবস্থান করছেন ৬৬ নম্বর স্থানে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে র‌্যাংকিংয়ে এগিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই তারকা মেহেদি হাসান মিরাজ এবং সাকিব আল হাসান। পাকিস্তান পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি র‌্যাংকিংয়ে বড়সড় লাফ দেয়ার ফলে এক ধাপ করে পিছিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। তারা দু’জন রয়েছেন যথাক্রমে ৮ ও ৯ নম্বরে রয়েছেন। এক ধাপ পিছিয়ে ১০ নম্বরে নেমে গেলেন রশিদ খান।

ওয়ানডে অল-রাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষেই রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তার রেটিং পয়েন্ট ৪১৯। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবির রেটিং ২৯৫।

টেস্ট র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করে লয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস ল্যাবুশেন, বোলারদের শীর্ষে রয়েছেন প্যাট কামিন্স এবং অলরাউন্ডারদের শীর্ষে রয়েছেন রবিন্দ্র জাদেজা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্সের সুবাদে আইসিসি র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে নিলেন বাবর আজম। অন্যদিকে বাবরের মতোই পাক ওপেনার ইমাম-উল-হকও ওয়ানডে সিরিজে অনবদ্য পারফরম্যান্স উপহার দেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে ৭ ধাপ এগিয়ে এসেছেন তিনি। এখন রয়েছেন তিন নম্বরে। নিঃশ্বাস ফেলছেন বিরাট কোহলির ঘাড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ১টি হাফ-সেঞ্চুরি ও ২টি সেঞ্চুরি করার কারণে বাবর সদ্য প্রকাশিত আইসিসি র‌্যাংকিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকার এক নম্বরে রয়েছেন। তার রেটিং পয়েন্ট ৮৯১। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তার রেটিং পয়েন্ট ৮১১।

তৃতীয় স্থানে উঠে আসা ইমাম-উল-হক ৩ ম্যাচের সিরিজে ১টি হাফ-সেঞ্চুরি ও ২টি সেঞ্চুরি করেছেন। রোহিত শর্মাকে টপকে বিরাট কোহলির ঠিক পিছনে রয়েছেন তিনি। তার রেটিং পয়েন্ট ৭৯৫।

রোহিত শর্মার রেটিং ৭৯১। তিনি রয়েছেন ব্যাটসম্যানদের তালিকার চার নম্বরে। কুইন্টন ডি'কক পাঁচে এবং সদ্য আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ইতি টানা রস টেলর রয়েছেন ছয় নম্বরে।

