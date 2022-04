ভারতকে প্রশিক্ষিত আম্পায়ার দিয়ে সাহায্য করতে চায় আইসল্যান্ড

শনিবার রাতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। অনুজ রাওয়াত ৬৬ ও বিরাট কোহলি ৪৮ রানের ইনিংস খেলে দলের জয় সহজ করে দেন। তবে এই ম্যাচে নিজের আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কোহলি।

ম্যাচ জিততে শেষ দুই ওভারে মাত্র ৮ রান প্রয়োজন ছিল ব্যাঙ্গালুরুর। স্ট্রাইকে ছিলেন ৪৮ রান করা কোহলি। মুম্বাই অধিনায়ক রোহিত শর্মা বল তুলে দেন তরুণ দেওয়াল্ড ব্রেভিসের হাতে। প্রথম বলেই কোহলিকে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেন ব্রেভিস।

মিডল স্ট্যাম্প বরাবর ফুল লেন্থে পিচ করা ডেলিভারিটি কোহলির ডিফেন্স ভেদ করে আঘাত হানে প্যাডে। ব্রেভিসের আবেদন মাঠের আম্পায়ার অনন্ত পদ্মানাভন আউট দিলে সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ নেন কোহলি। কিন্তু রিভিউয়েও সিদ্ধান্ত আসেনি কোহলির পক্ষে।

টিভি রিপ্লে’তে দেখা যায় বলটি একই সময়ে কোহলির ব্যাটের কানা ও প্যাডের খুব কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু আগে প্যাডে লাগার শক্ত প্রমাণ পাননি থার্ড আম্পায়ার উল্লাস গান্ধে। তাই তিনি থাকেন মাঠের আম্পায়ারের পক্ষে এবং জানান আউটের সিদ্ধান্ত।

মাঠের আম্পায়ারের পর থার্ড আম্পায়ারের কাছ থেকেও একই সিদ্ধান্ত পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন কোহলি। বেশ খানিক সময় নিয়ে মাঠ ছাড়ার সময় তার চোখে-মুখে দেখা যায় ক্ষোভের অভিব্যক্তি। আর কোহলির এই অবস্থা দেখে ভারতীয় বোর্ডকে প্রশিক্ষিত আম্পায়ার সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আইসল্যান্ড ক্রিকেটের অফিসিয়াল হ্যান্ডলারে লেখা হয়েছেন, ‘মাঠের আম্পায়ারদের জন্য ইনসাইড এজ অথবা আগে ব্যাটে নাকি প্যাডে লেগেছে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে প্রযুক্তির সহায়তায় সব টিভি আম্পায়ারেরই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। বিসিসিআই, আমাদের কাছে প্রশিক্ষিত আম্পায়ার আছে। যারা উড়াল দিতে প্রস্তুত।’

