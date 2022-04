প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনশনে বসলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার

ঋণে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক সঙ্কটে এখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত একটি দেশ। জ্বালানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, সর্বোপরি খাবার নেই। যে কারণে দেশটির প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে এবং প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের বিরুদ্ধে তাই চলছে জনগণের তুমুল বিক্ষোভ।

এরই মধ্যে অনশনে বসলেন দেশটির সাবেক এক ক্রিকেটার। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি দাবি জানিয়ে এবং তিন বছর আগে হওয়া ইস্টার সানডেতে ভয়াবহ বোমা হামলার বিচার চেয়ে ২৪ ঘণ্টার অনশনে বসেছেন ধামিকা প্রাসাদ। শ্রীলঙ্কায় চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীরাও সমর্থন জানিয়েছেন ধামিকা প্রাসাদের এই অনশনে।

২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় ইস্টার সানডেতে এক গির্জায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। যে ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন ২৬৯ ব্যক্তি; কিন্তু সেই আক্রমণ কারা করেছিল তার উত্তর এখনও অজানা।

শুক্রবার প্রেসিডেন্ট গোটাবায়ার কার্যালয়ের অদূরে ‘গল ফেস’ নামক উন্মুক্ত স্থানে অনশনে বসেন প্রাসাদ। রাজাপাকসের বিরোধীরাও ধীরে ধীরে যোগ দেন তার সঙ্গে। পরে সাংবাদিকদের প্রাসাদ বলেন, ‘ওই বোমার হামলায় নিহত সমস্ত নির্দোষ মানুষের জন্য দায়ীদের বিচার চাই।’

Cricketer Dhammika Prasad has begun a 24 hour fast at Galle Face Green demanding justice for victims of Easter Sunday bombings. Last week, Archbishop of Colombo, Malcolm Ranjith blamed the government for not implementing recommendations of commission that probed the attack. pic.twitter.com/pU2jueCaOL