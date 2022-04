কিউই পেসারের জায়গায় ‘নতুন মালিঙ্গা’কে নিলো চেন্নাই

হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে আইপিএলের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের কিউই গতিতারকা অ্যাডাম মিলনে। তার জায়গায় শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাথিসা পাথিরানাকে দলে ভিড়িয়েছে টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে চলতি আসরের প্রথম ম্যাচেই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন মিলনে। এরপর আর কোনো ম্যাচেই নামা হয়নি তার। সবশেষ খবর অনুযায়ী, মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত হতে আরও সময় লেগে যাবে মিলনের।

তাই উপায় না পেয়ে শ্রীলঙ্কার নতুন মালিঙ্গা হিসেবে পরিচিত ১৯ বছর বয়সী পাথিরানাকে দলে নিয়েছে চেন্নাই। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গার মতোই স্লিঙ্গিং অ্যাকশনে বোলিং করেন পাথিরানা। যে কারণে সবার বাড়তি মনোযোগ পান এ তরুণ পেসার।

চলতি বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে সাত উইকেট শিকার করেছিলেন পাথিরানা। এরই মধ্যে মালিঙ্গার মতোই গতিময় নিখুঁত ইয়র্কার করার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ক্যান্ডিতে বেড়ে ওঠা এ তরুণ।

সিনিয়র পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি লিস্ট ‘এ’ ও দুইটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন লঙ্কান পাথিরানা। আইপিএলের চলতি আসর শুরুর আগে রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে তাকে দলের সঙ্গে রেখেছিল চেন্নাই। এবার মূল স্কোয়াডেই জায়গা পেয়ে গেলেন তিনি।

মাত্র সপ্তম বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাচ না খেলেই আইপিএল অভিষেকের সামনে দাঁড়িয়ে এ তরুণ। তার আগে এই স্বাদ পেয়েছেন কেবল ক্রিসমার সান্তোকি, মুজিব উর রহমান, সন্দ্বীপ লামিচানে, ক্রিস গ্রিন, টিম ডেভিড ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস।

Imagine how long this action would have lasted in the more regimented world of cricket coaching in this country ... 17-year-old Matheesha Pathirana on his way to 6 for 7 on his debut for @TrinityColKandy in Sri Lanka ... pic.twitter.com/VO4gBPtmY0