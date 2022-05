আইপিএলে এবারের মৌসুমে দ্রুততম বল করলেন সেই উমরান

কাশ্মীরের পেসার উমরান মালিক এবারের আইপিএলে একের পর এক বিস্ময় উপহার দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। গতির আগুনে ঝলসে দিচ্ছেন তিনি প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের। একের পর এক গতিময় বল করে অবাক করে দিচ্ছেন সবাইকে। যার ধারাবাহিকতায় রোববার রাতে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে এবারের আইপিএলের সবচেয়ে গতিময় ডেলিভারিটি দিয়েচেন উমরান মালিন।

শুধু একবার নয়, দুইবার ১৫৪ কিলোমিটার গতিতে বল ছুঁড়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এই কাশ্মিরী পেসার। একবার রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং দ্বিতীয়বার তিনি গতিময় বল ছুঁড়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনির বিপক্ষে। যদিও উইকেটশূন্য থাকতে হয়েছে এই গতিময় পেসারকে।

চেন্নাই ইনিংসের ১০ম ওভার বল করতে আসেন উমরান মালিক। সেই ওভারেরই দ্বিতীয় বলে এবারের আইপিএলের সবচেয়ে গতিময় বলটির ডেলিভারি দেন তিনি। স্ট্রাইকে ব্যাটার ছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

বলটি ছিল ফুল লেন্থ ডেলিভারি। স্পিডোমিটারে যার গতি ধরা পড়ে ১৫৪ কিমি/ঘণ্টা। তবে বলটিতে সোজা ব্যাটে মাটি ঘেঁষা শটে বাউন্ডারি হাঁকান রুতুরাজ। একেবারে স্ট্রেট ড্রাইভে লং অফ এবং অনের ঠিক মাঝখান দিয়ে বলটিকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দেন রুতুরাজ।

Umran Malik beats Lockie Ferguson on the fastest delivery of the season. pic.twitter.com/gEuh9SvYtx