বোলিং করলেন রিজওয়ান, নিজেকে নিয়ে শঙ্কায় শাহিন!

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সাসেক্সের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট হাতে ম্লান থাকার পর তৃতীয় ম্যাচে রানের দেখা পেয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ভারতীয় ব্যাটার চেতেশ্বর পুজারার সঙ্গে ১৫৪ রানের জুটি গড়ে খেলেছেন ৭৯ রানের ইনিংস। শুধু ব্যাটিং, বোলিং দিয়েও এই ম্যাচে নজর কেড়েছেন রিজওয়ান।

হোভের কাউন্টি গ্রাউন্ডে ডারহামের বিপক্ষে ম্যাচটি ড্র করেছে সাসেক্স। ম্যাচের তৃতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৬৪ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয় ডারহাম। পরে দুই দলই ড্র মেনে নেওয়ায় নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাট করতে নামেনি সাসেক্স।

তবে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পেলেও, ডারহামের দ্বিতীয় ইনিংসে রিজওয়ান হাত ঘুরিয়েছেন দুই ওভার। যেখানে মাত্র ৫ রান খরচ করে ছিলেন উইকেটশূন্য। উইকেট না পেলেও দারুণ লাইন-লেন্থ বজায় রাখা বোলিংয়ে নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন পাকিস্তানি তারকা।

He does it all.@iMRizwanPak's first over in the @CountyChamp#GOSBTS pic.twitter.com/G3ZAdatUM7