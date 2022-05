এক ওভারে ৫ ছক্কায় ৩৪ রান নিলেন স্টোকস

লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটে অধিক মনোযোগ দিতে এবারের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের নতুন টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। সেই তিনি এবার লাল বলের ক্রিকেটকেই বানিয়ে ফেললেন আইপিএলের মারকাটারি ক্রিকেট।

প্রায় মাসদেড়েক পর মাঠে ফিরেই ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালালেন সময়ের অন্যতম সেরা এ অলরাউন্ডার। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ডারহামের হয়ে খেলতে নেমে উরস্টারশায়ারের বিপক্ষে এক ওভারেই পাঁচ ছক্কাসহ মোট ৩৪ রান নিয়েছেন স্টোকস।

উরস্টারের নিউ রোডের কাউন্টি গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাট করছে ডারহাম। আজ (শুক্রবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনে বাঁহাতি স্পিনার জশ বেকারের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছেন স্টোকস। তার করা ১১৭তম ওভারের প্রথম পাঁচ বলেই হাঁকান ছক্কা। শেষ বলটি হয় চার।

বেকারের করা প্রথম বল সোজা ছয় মারেন স্টোকস। পরের বলের ঠিকানা হয় মিড উইকেট সীমানার ওপারে, তৃতীয় বল লং অফ বাউন্ডারি দিয়ে, একই জায়গা দিয়ে হাঁকান চতুর্থ ছক্কা। পঞ্চম বলে লং অন দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র ৬৪ বলে সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান স্টোকস।

OMG!!! WHAT IS THIS BEN STOKES 100 & our fastest century in FC cricket. #ForTheNorth pic.twitter.com/RkqOwuRy6N

তখন তার সামনে ছিলো ইতিহাসের মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকানোর বিরল রেকর্ডের হাতছানি। সেটি করতে পারেননি স্টোকস। শেষ বলে সজোরে হাঁকালেও চারের বেশি পাননি তিনি, হতাশায় নিজের প্যাডে ব্যাট দিয়ে আঘাত করতে দেখা যায় স্টোকসকে।

ওভারে ছয় ছক্কার রেকর্ড না হলেও বিশ্বের মাত্র পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে এক ওভারে পাঁচ ছক্কা হাঁকানোর কীর্তি গড়েছেন স্টোকস। তার আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এ কীর্তি গড়েছেন স্যার গ্যারি সোবার্স (ওভারে ছয় ছক্কা, ১৯৬৮), রবি শাস্ত্রি (ওভারে ছয় ছক্কা (১৯৮৫), ফ্র্যাংক হেইস (১৯৭৭) ও খালিদ মাহমুদ (২০০০)।

বেকারের ওপর তাণ্ডব চালানো ইনিংসে এখন পর্যন্ত ৮২ বলে ৮ চার ও ১৫ ছয়ের মারে ১৪৭ রান করে অপরাজিত রয়েছেন স্টোকস। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার এটি ২০তম সেঞ্চুরি। ডারহামের ইতিহাসে স্টোকসের এই ৬৪ বলের চেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি নেই আর কোনো ব্যাটারের।

Just the FIFTEEN sixes for @benstokes38 this morning - including five in one over



He's currently 147* from 82 balls. #ForTheNorth pic.twitter.com/0bArnSKCvB