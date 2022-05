ঝড়ো ইনিংসে দলকে জিতিয়ে আইপিএল ছাড়লেন ক্যারিবীয় তারকা

আইপিএলে শনিবার দিনের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের করা ১৮৯ রানের সংগ্রহ মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে দুই বল হাতে রেখেই টপকে গেছে রাজস্থান রয়্যালস। তাদের জয়ের অন্যতম কারিগর শিমরন হেটমায়ার। শেষ দিকে ১৬ বলে ৩১ রানের ঝড়ো ক্যামিও খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

দলকে জেতানোর পর আজ সকালে আইপিএল ছেড়ে গেছেন রাজস্থানের এ ক্যারিবীয় তারকা। প্রথমবারের মতো বাবা হতে চলেছেন ২৫ বছর বয়সী হেটমায়ার। এ খুশির উপলক্ষ্যে স্ত্রী নির্ভানা হেটমায়ারের পাশে থাকার জন্য জরুরি ভিত্তিতে গায়ানা ফিরে গেছেন এ মারকুটে বাঁহাতি ব্যাটার।

তবে একেবারে চলে যাননি তিনি। আগামী ২৪ মে আইপিএলের প্লে-অফ পর্ব শুরুর আগেই ভারতে ফিরে আসার কথা রয়েছে হেটমায়ারের। গ্রুপ পর্বে রাজস্থানের বাকি থাকা তিনটি ম্যাচে অনুপস্থিত থাকতে পারেন তিনি। শিগগিরই তাকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী রাজস্থান।

ভারত ছেড়ে গায়ানার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে হেটমায়ার বলেছেন, ‘হেট্টি বলছি... বাচ্চারা শুধু একবারই জন্মায় এবং এটি আমার প্রথম। আমার জিনিসপত্র এখন হোটেল রুমে আছে। শুধুমাত্র বিশেষ ইমার্জেন্সির কারণেই যাচ্ছি। আমাকে বেশি মিস করো না, শিগগিরই ফিরছি।’

এখন পর্যন্ত ১১ ম্যাচে সাত জয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন নম্বরে রয়েছে রাজস্থান। তাদের এ দারুণ পারফরম্যান্সের পেছনে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে হেটমায়ারের। ডেথ ওভারে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিশেষ খ্যাতি কুড়িয়ে চলতি আসরে ১১ ম্যাচে ৭২ গড়ে ২৯১ রান করেছেন তিনি।

Shimron Hetmyer has travelled back to Guyana early morning today for the imminent birth of his first child, but he’ll be back soon.



Read more: https://t.co/cTUb3vFiNl#RoyalsFamily | @SHetmyer pic.twitter.com/u52aO9Dcct