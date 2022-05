সাইমন্ডসের মৃত্যুতে শোকাহত ক্রিকেট বিশ্ব

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট তারকা ও দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। শেন ওয়ার্নের পর আরেক অস্ট্রেলিয়ান গ্রেট ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকাহত পুরো ক্রিকেট বিশ্ব।

সাইমন্ডস নেই- এটি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না তার এক সময়ের সতীর্থরা। তার আকস্মিক এই মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, মাইকেল বেভান, জেসন গিলেসপি, ড্যামিয়েল ফ্লেমিংসহ অন্যান্যরা। টুইটারে এ নিয়ে অনেকেই তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

এ নিয়ে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট টুইটে লিখেছেন, এটি (সাইমন্ডসের মৃত্যু) সত্যিই কষ্টকর।

টুইটারে জেসন গিলেসপি লিখেছেন, জেগে ওঠার পর ভয়াবহ খবর। পুরোপুরি বিধ্বস্ত। আমরা সবাই তোমাকে মিস করবো বন্ধু।

মাইকেল বেভানের টুইট: হৃদয়বিদারক। আরেক নায়ককে হারালো অজি ক্রিকেট। হতবাক। ২০০৩ বিশ্বকাপ দলের সদস্য। বিস্ময়কর প্রতিভা।

