ওভার ২৩, সেকেন্ড ২৩, জার্সি ২৩: লর্ডসে শ্রদ্ধা ওয়ার্নকে

তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় চার মাস হয়ে গেছে; কিন্তু এখনও ক্রিকেট মাঠে তার অশরীরী উপস্থিতি। সে আইপিএলে হোক কিংবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্টের প্রথম দিন শেন ওয়ার্নকে শ্রদ্ধা জানালেন দু’দলের ক্রিকেটাররা। মাঠে উপস্থিত দর্শকরাও স্মরণ করলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারকে।

লর্ডস টেস্টের প্রথম দিন ২৩ ওভার খেলা হওয়ার পরে দেখা যায় মাঠের মধ্যেই এক সারিতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।

মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে এ সময় ফুটে ওঠে ওয়ার্নের ছবি। ২৩ সেকেন্ড ধরে সবাই হাততালি দিয়ে ওয়ার্নকে শ্রদ্ধা জানান; কিন্তু কেন ২৩ ওভার পরে শ্রদ্ধা জানানো হল? কেনই বা ২৩ সেকেন্ড ধরে সবাই হাততালি দিলেন?

কারণ, ওয়ার্নের জার্সি নম্বর ছিল ২৩। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দল থেকে শুরু করে ঘরোয়া ক্রিকেট ভিক্টোরিয়া, বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্স, কাউন্টিতে হ্যাম্পশায়ার, এমনকি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসেও ওয়ার্ন ২৩ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন। এ কারণেই ২৩তম ওভারে ২৩ সেকেন্ড ধরে তাকে এভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

This is great tribute by the authorities to Shane Warne, pausing the game for 23 seconds after 23rd over as his jersey number was 23. pic.twitter.com/HoexqD37MU