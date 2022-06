অশ্বিনের পর এবার এক ম্যাচেই ‘স্বেচ্ছায় আউট’ দুই ব্যাটার

এবারের আইপিএলে স্বেচ্ছায় আউট হয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের তারকা অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দলের রানের গতি বাড়াতে নিজ থেকে মাঠের বাইরে গিয়ে নিজেকে আউট ঘোষণা করার এ সিদ্ধান্তকে ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত বলেছিলেন তিনি।

অশ্বিনের দেখানো পথ ধরে এবার ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ভাইটালিটি ব্লাস্টের এক ম্যাচেই স্বেচ্ছায় আউট হয়ে গেছেন দুই ব্যাটার। দুজনই মূলত দলের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজ থেকে মাঠ ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছেন এবং নিজেকে স্বেচ্ছা আউট ঘোষণা করেছেন।

এই ঘটনা ঘটেছে নটিংহ্যামশায়ার ও বার্মিংহাম বিয়ারসের মধ্যকার ম্যাচে। যেখানে প্রথম ইনিংসে স্বেচ্ছায় আউট হন বার্মিংহামের অধিনায়ক কার্লোস ব্রাথওয়েট। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে একই পথ ধরেন নটিংহ্যামশায়ারের অলরাউন্ডার সামিত প্যাটেল।

বৃষ্টির কারণে এজবাস্টনে হওয়া ম্যাচটির দৈর্ঘ্য নেমে আসে ইনিংসপ্রতি ৮ ওভারে। ছোট দৈর্ঘ্যের ম্যাচে চাহিদা থাকে বড় দলীয় সংগ্রহের। সেই লক্ষ্যে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৮ ওভারে ৯৮ রান করে বার্মিংহাম। জবাবে নটিংহ্যাম থামে ৯৭ রানে, হেরে যায় ১ রানে।

বার্মিংহামের ইনিংসে ব্যাট হাতে একদমই সুবিধা করতে পারছিলেন না অধিনায়ক ব্রাথওয়েট। ইনিংসের সপ্তম ওভারের পঞ্চম বল পর্যন্ত তার নামের পাশে ছিল ১০ বলে ১১ রান। সেই ওভারের শেষ বলে ছক্কা হাঁকান, করেন ১১ বলে ১৭ রান।

তবে ছক্কা মারলেও ব্যাটে-বলে ঠিক সংযোগ হচ্ছিল না দেখে নিজ থেকে বাইরে চলে যান বার্মিংহাম অধিনায়ক। তার জায়গায় নামেন স্যাম হেইন। অবশ্য শেষ ওভারে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি হেইন। অ্যালেক্স ডেভিসের ৪ বলে ১৪ রানের সুবাদে শেষ ওভারে ১৮ রান পায় বার্মিংহাম।

রান তাড়া করতে নেমে অ্যালেক্স হেলসের ৯ বলে ৩০ ও বেন ডাকেটের ১৩ বলে ২২ রানের ঝড়ে জয়ের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখে নটিংহ্যামশায়ার। তবে জ্যাক লিন্টটের দারুণ বোলিংয়ে (২-০-৬-২) শেষ ওভারে জয়ের জন্য বাকি থাকে ১৫ রান।

ক্রেইগ মিলসের করা সেই ওভারের প্রথম পাঁচ বলে ৯ রান নিতে পারে নটিংহ্যামশায়ার। শেষ বলে ৬ রানের সমীকরণে ভাগ্যকে পাশে পায় তারা, নো বল করে বসেন মিলস, সঙ্গে দৌড়ে নেন সামিত প্যাটেল ও টম মুরস মিলে আরও দুই রান।

