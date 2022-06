৫৬ বছর বয়সেও ওয়াসিম আকরামের নিখুঁত ইয়র্কার

তর্কযোগ্যভাবে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা বোলার পাকিস্তানের কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। খেলোয়াড়ি জীবনে তার হাত থেকে বের হওয়া একেকটি ডেলিভারি যেনো ব্যাটারদের জন্য ছিল আগুনের গোলার মতো। যা কখনও ভেঙে দিতো স্ট্যাম্প, কখনও ব্যাটের কানা ছুঁইয়ে চলে যেতো উইকেটের পেছনে।

সর্পিল সুইংয়ের সঙ্গে নিখুঁত ইয়র্কারের কারুকাজে নিজেকে অন্য মাত্রায় নিয়েছেন ওয়াসিম। কথায় বলে, প্রকৃত যোদ্ধা কখনও ট্রেনিং ভোলে না। সেটিই যেনো এবার প্রমাণ করলেন পাকিস্তানের এই কিংবদন্তি বোলার। অবসরের ১৯ বছর পর ৫৬ বছর বয়সেও তার হাত থেকে বের হলো নিখুঁত ইয়র্কার।

আরেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার প্রয়াত শেন ওয়ার্নের স্মরণে থাইল্যান্ডে একটি চ্যারিটি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন ওয়াসিম আকরাম, ব্রায়ান লারা, মাইক আদারটনদের মতো বিশ্ব বরেণ্য তারকারা। সেই ম্যাচেই আদারটনকে নিখুঁত এক ইয়র্কারে বোল্ড করে দিয়েছেন ৫৬ বছর বয়সী আকরাম।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ছোট রানআপ নিয়ে নিজের পুরোনো অ্যাকশনেই বোলিং করে একদম আদারটনের পায়ের কাছে ইয়র্কার করেন ওয়াসিম। যার জবাব ছিল না আদারটনের কাছে। বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। পুরো বিষয়টি ননস্ট্রাইক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখেছেন লারা।

পরে সেই ভিডিও শেয়ার করে ওয়াসিম লিখেছেন, ‘দুঃখিত আদারটন। আমরা হয়তো বুড়ো হয়ে গেছি। তবে কিছু জিনিস কিন্তু আগের মতোই রয়ে গেছে।’ ওয়াসিম, লারা, আদারটন ছাড়া ম্যাচটিতে ইয়ান বেল, নেইল জনসন, মার্ক নিকোলাসদের তারকারা খেলেছেন। কিংবদন্তি অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ছিলেন আম্পায়ারের দায়িত্বে।

Sorry @Athersmike we might get older but some things will stay the same ! https://t.co/k2SnvKGvX5