৫ বছর পর ভাগ্য খুলল ম্যাক্সওয়েলের, জায়গা পেলেন টেস্ট দলে

সর্বশেষ কবে টেস্ট খেলেছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল? সম্ভবত নিজেই ভুলে গেছেন সেটা। অবশেষে সাদা পোশাকে লাল বলের ক্রিকেট খেলার জন্য ডাক পেলেন এই অলরাউন্ডার। ট্রাভিস হেডের ইনজুরির কারণে ১৭৫০ দিন পর (প্রায় ৫ বছর) আবারও টেস্ট দলে ডাক পেলেন তিনি।



সর্বশেষ ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন ম্যাক্সওয়েল, বাংলাদেশের বিপক্ষে, চট্টগ্রাম টেস্টে। ওই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। এরপর আর টেস্ট খেলতে নামা হয়নি তার।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য দলে জায়গা পেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের চোটের তালিকা বড় হয়ে যাওয়ার কারণেই এই সুযোগ পেলেন তিনি।

শ্রীলঙ্কা সফরে আসা অস্ট্রেলিয়া দল প্রতিনিয়তই চোটের শিকার হচ্ছে। স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মিচেল মার্শ, ট্রাভিস হেড, শন অ্যাবট এবং অ্যাশটন অ্যাগারের মতো খেলোয়াড়সহ দলের অর্ধডজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোট সমস্যায় ভুগছেন। সর্বশেষ ট্রাভিস হেডের হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিই মূলত ম্যাক্সওয়েলকে টেস্ট দলে অন্তর্ভূক্ত করে দিলো।

Maxi's back in!



Five years on since his last Test, @Gmaxi_32 has been added to the @CricketAus Test squad to face Sri Lanka in Galle, while @travishead34 (hamstring) and Ashton Agar (side strain) recover from injuries.



DAILY pod: https://t.co/AR3AGF4196 pic.twitter.com/7xBw5sgJfD