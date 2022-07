পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ভিডিও দিয়ে ঈদ মোবারক জানালো শ্রীলঙ্কা

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে পুরোপুরি বিধ্বস্ত এখন শ্রীলঙ্কা। আগেরদিনই বিক্ষোভকারীরা দখল করে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসের বাসভবন। পালিয়ে বেঁচেছেন গোটাবায়া। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

কলম্বোয় যখন বিক্ষোভ চলছিল, তখন গলে চলছে শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। গল স্টেডিয়ামে খেলা চলাকালীনই দেখা গেছে গল ফোর্টের ওপর দাঁড়িয়ে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিচ্ছে। যদিও খেলায় কোনো সমস্যা হয়নি। নির্বিঘ্নেই দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে লঙ্কান এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা।

এদিকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার জন্য এরই মধ্যে কলম্বোয় অবস্থান করছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। শনিবার দিনভর বিক্ষোভের কারণে হোটেলেই বন্দী ছিলেন বাবর আজমরা। বের হতে পারেননি। তবে, আজ বেরিয়েছেন এবং কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুশীলনও করেছেন তারা।

এদিকে তুমুল বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও শ্রীলঙ্কার মুসলমানরা উদযান করছে ঈদ-উল আযহা। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা যেহেতু শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছেন, সেখানেই তারা ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।

বাবর আজমদের সম্মানে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডও ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। নিজেদের ফেসবুক পেজে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কোলাকুলির ভিডিও প্রকাশ করে তারা লিখেছে, ‘সারা বিশ্বের সবাইকে ঈদ মোবারক। পাকিস্তান ক্রিকেট দল আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুশীলনে যাওয়ার আগে কলম্বোয় টিম হোটেলে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন।’

