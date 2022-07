যে কারণে লারার ৫০১ রানের পেছনে ছোটেননি নর্থইস্ট

একদিকে দলের জয়ের শেষ সম্ভাবনা, আরেকদিকে ইতিহাস গড়ার হাতছানি। ব্যাটিং চালিয়ে গেলে হয়তো ব্রায়ান লারার করা ৫০১* রানের বিশ্বরেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারতেন স্যাম নর্থইস্ট। কিন্তু তখন আবার শেষ হয়ে যেতো দলের জয়ের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় নিজের চেয়ে দলকেই এগিয়ে রেখেছেন গ্ল্যামারগনের ৩২ বছর বয়সী ব্যাটার নর্থইস্ট।

শনিবার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় বিভাগে সবশেষ রাউন্ডের ম্যাচে লিস্টারশায়ারের বিপক্ষে ৪১০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে রেকর্ডবুকে ঝড় তুলেছেন নর্থইস্ট। বিশ্বের মাত্র নবম ও চলতি শতকের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে স্বীকৃত ক্রিকেটের এক ইনিংসে ৪০০ রান করেছেন তিনি।

নর্থইস্টের সামনে সহজ সুযোগ ছিল প্রথম শ্রেণি তথা স্বীকৃত ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেকর্ড গড়ার। ১৯৯৪ সালে ডারহামের বিপক্ষে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে ৫০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন লারা। যা এখন পর্যন্ত স্বীকৃত ক্রিকেটে একমাত্র ৫০০ রানের ইনিংস।

প্রায় ২৮ বছর পর এর খুব কাছেই গিয়েছিলেন নর্থইস্ট। শনিবার ম্যাচের শেষ দিন মধ্যাহ্ন বিরতির সময় তিনি অপরাজিত ছিলেন ৪১০ রানে। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ১৯৪ রানে অপরাজিত থাকা ক্রিস কুকের সঙ্গে তখন যোগ করে ফেলেছেন ৪৬১ রান। চাইলেই বিরতির পর আবার ব্যাটিংয়ে নেমে লারার ৫০১ রানের পেছনে ছুটতে পারতেন নর্থইস্ট।

কিন্তু ততক্ষণে লিস্টারশায়ারের চেয়ে ২১১ রানে এগিয়ে যাওয়ার ম্যাচের শেষ দুই সেশনে জয়ের জন্য ইনিংস ঘোষণার কথা ভাবছিল গ্ল্যামারগন। তবে নর্থইস্টের সামনে খোলা ছিল দুই পথই। মধ্যাহ্ন বিরতিতে সাজঘরে ফিরলে বলা হয়, চাইলে লারার ৫০১ রানের পেছনে ছুটতে পারবেন তিনি।

দলের কথা চিন্তা করেই সে পথে হাঁটেননি নর্থইস্ট। মধ্যাহ্ন বিরতিতেই ২১১ রানের লিড নিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে গ্ল্যামারগন। ফলে ৪১০ রানেই অপরাজিত থেকে যান ৩২ বছর বয়সী এ মিডলঅর্ডার ব্যাটার। মাত্র ২৮ রানের জন্য ষষ্ঠ উইকেটে সর্বোচ্চ জুটির রেকর্ডটিও গড়া হয়নি নর্থইস্ট ও কুকের।

তাদের এ আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৯.৪ ওভারে মাত্র ১৮৩ রানে গুটিয়ে যায় লিস্টারশায়ার। ফলে ইনিংসে ও ২৮ রানে জিতে যায় গ্ল্যামারগন। অবিস্মরণীয় এ জয়ে রেকর্ডগড়া ইনিংস খেলে ম্যাচের নায়ক ছিলেন নর্থইস্টই। ম্যাচের পর রেডিও অনুষ্ঠানে ৪১০ রানে ইনিংস ঘোষণার পেছনের গল্প শুনিয়েছেন তিনি।

