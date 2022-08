মারকুটে ব্যাটিংয়ে সবাইকে অবাক করলেন পুজারা (ভিডিও)

রয়েসয়ে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিংয়ের জন্য বিশেষ পরিচিত ভারতের তারকা ব্যাটার চেতেশ্বর পুজারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উইকেটে পড়ে থাকতে পারেন দেখে তাকে রাহুল দ্রাবিড়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সেই পুজারাই এবার আবির্ভুত হলেন ভিন্ন রূপে, মারকুটে ব্যাটিং নিয়ে।

শুক্রবার রয়্যাল লন্ডন কাপের ম্যাচে সাসেক্সের হয়ে ওয়ারউইকশায়ারের বিপক্ষে ঝড় তোলা সেঞ্চুরি করেছেন পুজারা। ক্যারিয়ারের ১২তম লিস্ট 'এ' সেঞ্চুরি করতে মাত্র ৭৩ বল খেলেন ৩৪ বছর বয়সী এ ব্যাটার। এর মধ্যে এক ওভারেই তুলেছেন ২২ রান। যা ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

অবশ্য বৃথা গেছে পুজারার সেঞ্চুরি। কেননা জিততে পারেনি তার নেতৃত্বাধীন সাসেক্স। আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৩১০ রানের সংগ্রহ দাঁড় করেছিল ওয়ারউইকশায়ার। জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩০৬ রানের বেশি করতে পারেনি সাসেক্স, হেরে গেছে মাত্র ৪ রানের জন্য।

ইনিংসের ৪৪ ওভার শেষে সাসেক্সের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৬ বলে ৭০ রান। পরে ৪৫তম ওভারে তিন চার ও এক ছয়ের মারে ২২ রান নিয়ে নেন পুজারা। সমীকরণ নেমে আসে ৩০ বলে ৪৮ রানে। সেখান থেকে দুই ওভারে ২০ রান বাকি থাকতে আউট হয়ে যান পুজারা।

পরে বাকি ১১ বল থেকে ১৫ রানের বেশি করতে পারেনি সাসেক্স। সবমিলিয়ে ৭৯ বলে সাতটি চার ও দুইটি ছয়ের মারে ১০৭ রানের ইনিংস খেলেছেন পুজারা। এর আগে চলতি রয়্যাল লন্ডন কাপে ৬৩ রানের আরেকটি ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এছাড়া কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩ ইনিংসে পাঁচ সেঞ্চুরিসহ ১০৯.৪০ গড়ে ১০৯৪ রান করেছেন পুজারা।

4 2 4 2 6 4



TWENTY-TWO off the 47th over from @cheteshwar1.pic.twitter.com/jbBOKpgiTI