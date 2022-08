২ বলে হ্যাটট্রিক, সিক্সটিতে ইতিহাস নাইট রাইডার্স বোলারের

ক্রিকেটের নতুন ফরম্যাট সিক্সটি। তাতে ইতিহাস গড়লেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের মিডিয়াম পেসার গীতিকা কোডালি। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সিক্সটিতে হ্যাটট্রিক করলেন আমেরিকার ১৮ বছরের খেলোয়াড়। তার সেই হ্যাটট্রিকের সুবাদে সিক্সটিতে প্রথম জয় ছিনিয়ে নিল নাইট রাইডার্স।

নারী ক্রিকেটে প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর বৃহস্পতিবার বার্বাডোজের রয়্যালসের বিপক্ষে নেমেছিল নাইট রাইডার্স। প্রথমে ব্যাটে ১০ ওভারে তিন উইকেটে ৯২ রান তুলেছিলেন দিয়েন্দ্রা ডটিনরা।

সেই রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায় বার্বাডোজ। প্রথম বলে হ্যালি ম্যাথিউজকে আউট করেন গীতিকা। পরের বলে কোল ট্রাইয়নকে ড্রেসিংরুমে ফেরান আমেরিকার মিডিয়াম পেসার। হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে লেগ সাইডের বাইরে বল রাখেন। যা উইকেটের পিছনে দুর্দান্তভাবে ধরেন কাইসিয়া নাইট। মারাত্মক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্টাম্প করে দেন।

ওয়াইড বল হলেও হ্যাটট্রিক ঠিকই হয়ে যায় গীতিকার। অর্থাৎ দুটি বৈধ বলে তিনটি উইকেট নেন তিনি। সবমিলিয়ে দুই ওভারে ৯ রানে তিন উইকেট শিকার করেন গীতিকা।

দ্বিতীয় ওভারে সেই ধাক্কা খেয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি বার্বাডোজ। নির্ধারিত ১০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ৬৩ রানের বেশি তুলতে পারেননি তারা। এতে করে তিন ম্যাচে প্রথম জয় পেয়েছে শাহরুখ খানের দল। শুধু তাই নয়, এই জয়ের ফলে রোববারের ফাইনালে এখনও সুযোগ আছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের সামনে।

Hat-trick for Kodali!!!!!! Geetika Kodali's 3rd wicket in a row is the @officialskyexch play of the match. Her bowling helps the Knight Riders pick up their first win of the 6ixty. #CricketsPowerGame #6ixtyCricket #CPL22 pic.twitter.com/mJkg3xLvVX