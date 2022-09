টি-টোয়েন্টিতে ছয় হাজার রান সাকিবের

আগের ম্যাচেই শততম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মাইফলকে পৌঁছেছিলেন সাকিব আল হাসান। এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পৌঁছে গেলেন ক্যারিয়ারের আরও একটি অনন্য মাইলফলকে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ ইনিংসের ১০ম ওভারেই বাউন্ডারি মেরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৬০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। শুধু তাই নয়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এর আগেই ৪০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন সাকিব।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভোর পর টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ৬০০০ রান এবং ৪০০ প্লাস উইকেট নেয়ার গৌরব অর্জন করলেন সাকিব। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ৫৪৯ ম্যাচ খেলে ডোয়াইন ব্র্যাভোর রান ৬৮৭১ এবং উইকেট সংখ্যা ৬০৫টি।

Shakib Al Hasan becomes only the second cricketer to score 6,000 runs and take 400 wickets in T20s pic.twitter.com/hSOoM6S28g