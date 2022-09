বাংলাদেশ লিজেন্ডসের অধিনায়ক শাহাদাত রাজীব

রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের ২০২২ সালের আসরে বাংলাদেশ লিজেন্ডস দলের নেতৃত্ব দেবেন সাবেক ডানহাতি পেসার শাহাদাত হোসেন রাজীব। তার নেতৃত্বে এবার বাংলাদেশ দলে খেলবেন আফতাব আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক, অলক কাপালির মতো সাবেক তারকারা।

টুর্নামেন্টের প্রথম আসরেও খেলেছিল বাংলাদেশ লিজেন্ডস দল। সেবার তেমন সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দলটি। সেই দলে ছিলেন খালেদ মাহমুদ সুজন, নাফিস ইকবাল, হান্নান সরকার, আব্দুর রাজ্জাক, রাজিন সালেহ, জাভেদ ওমর ও মোহাম্মদ রফিকের মতো ক্রিকেটাররা।

এবারের দলেও আছেন গত আসরে খেলা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, মেহেরাব হোসেন অপি, আলমগীর কবির, রাজ্জাক, মোহাম্মদ শরীফ, খালেদ মাসুদ পাইলট। এছাড়া সম্প্রতি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানানো অলক কাপালিও রয়েছেন দলে।

বাংলাদেশ ছাড়াও আট দলের টুর্নামেন্টে অন্য সাত দল হলো ইন্ডিয়া লিজেন্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা লিজেন্ডস, অস্ট্রেলিয়া লিজেন্ডস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ লিজেন্ডস, শ্রীলঙ্কা লিজেন্ডস, ইংল্যান্ড লিজেন্ডস ও নিউজিল্যান্ড লিজেন্ডস। প্রথমবারের মতো খেলবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এ টুর্নামেন্ট। ভারতের কানপুরে মাঠে গড়াবে উদ্বোধনী ম্যাচ। সবমিলিয়ে ২২ দিনের এ টুর্নামেন্টের বাকি তিন ভেন্যু রায়পুর, ইন্দোর ও দেরাদুন। দুটি সেমিফাইনাল ও ১ অক্টোবর ফাইনাল দেরাদুনের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

