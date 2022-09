৩৫ বছরেই সবধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন রায়না

সবধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলেন ৩৫ বছর বয়সী এ বাঁহাতি মিডলঅর্ডার ব্যাটার। মঙ্গলবার আইপিএলসহ ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও বিদায় নিলেন তিনি।

২০২০ সালের ১৫ আগস্ট, একইদিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন রায়না ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবার ঘরোয়া ক্রিকেটও ছেড়ে দেওয়ায় বিদেশি লিগ ও রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের মতো চ্যারিটি টুর্নামেন্টগুলো খেলতে কোনো বাধা রইলো না রায়নার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে রায়না লিখেছেন, ‘আমার দেশ ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা আমার জন্য অনেক সম্মানের। আমি আজ সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি।’

