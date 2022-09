পাকিস্তানিদের সঙ্গে মারামারি, গ্রেফতার ৩৯১ আফগান দর্শক

পাকিস্তানের কাছে ম্যাচ হারের পর শারজাহ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ভাংচুর ও পাকিস্তানিদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৯১ জন দর্শককে আটক করেছে আরব আমিরাত পুলিশ। তাদেরকে তিন হাজার দিরহাম (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭৭ হাজার টাকার বেশি) জরিমানাও করা হয়েছে।

গত বুধবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে আফগানিস্তানকে ১ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে পাকিস্তান। একই ম্যাচে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় আফগানিস্তানের। ম্যাচ চলাকালে মাঠেই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন আফগান পেসার ফরিদ মালিক ও পাকিস্তানি ব্যাটার আসিফ আলি।

কম যায়নি আফগানের দর্শকরাও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, শারজাহ স্টেডিয়ামে গ্যালারির চেয়ার উঠিয়ে পাকিস্তানি সমর্থক-দর্শকদের ওপর হামলা করছেন আফগান দর্শকরা। একইসঙ্গে মুখেও অকথ্য ভাষায় দুর্ব্যবহার করতে দেখা যায় তাদের।

সেই ভিডিওর সূত্র ধরেই শারজাহ স্টেডিয়ামের ক্ষতিসাধন করায় ৯৭ জন আফগানকে, পাকিস্তানের সঙ্গে মারামারির ঘটনায় আরব আমিরাতের বিভিন্ন অংশ থেকে আরও ১১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ ঘটনায় ৩৯১ জন দর্শককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

