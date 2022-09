ক্যাচ ফেলায় ক্ষমা চাইলেন শাদাব

‘বাছা, তুমি তো বিশ্বকাপটাই ফেলে দিলে!’ ১৯৯৯ বিশ্বকাপে হার্শেল গিবস ক্যাচ ফেলার পর স্টিভ ওয়াহর করা সেই বিখ্যাত উক্তিটি এখনও কানে বাজে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

আসলেই তো! একটি দুর্দান্ত ক্যাচ যেমন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তেমনি ক্যাচ মিস ভেঙে গিতে পারে স্বপ্নও। তাই ক্রিকেটে বহুল ব্যবহৃত উক্তি-ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস।

রোববার রাতে এশিয়া কাপের ফাইনালে মহাগুরুত্বপূর্ণ দুটি ক্যাচ মিস করলেন শাদাব খান। দুইবার জীবন পেলেন ভানুকা রাজাপাকসে। এই রাজাপাকসেই শেষ পর্যন্ত ৪৫ বলে ৭১ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন।

৫৮ রানে ৫ উইকেট হারানো লঙ্কানরা ১৭০ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পেয়েছে ওই ইনিংসের কল্যাণেই, পাকিস্তানের জন্যও রান তাড়া করা কঠিন হয়ে যায়।

Catches win matches. Sorry, I take responsibility for this loss. I let my team down. Positives for team, @iNaseemShah, @HarisRauf14, @mnawaz94 and the entire bowling attack was great. @iMRizwanPak fought hard. The entire team tried their best. Congratulations to Sri Lanka pic.twitter.com/7qPgAalzbt