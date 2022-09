স্বজনপ্রীতির ‘অভিযোগ’ মালিকের, সায় দিলেন আকমলও

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও অভিজ্ঞ স্পিনিং অলরাউন্ডার শোয়েব মালিক। বয়সের কাঁটা ৪০ পেরিয়ে গেলেও দলে ডাক পাওয়ার আশায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাননি তিনি।

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপেও ছিলেন না মালিক। টানা তিন ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠলেও, শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে শিরোপা জেতার স্বপ্ন ভেঙেছে পাকিস্তানের। ফাইনাল হারের পর দল গঠনে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছেন শোয়েব মালিক।

পাকিস্তানের হারের ঠিক পরপর রোববার মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের রহস্যময় এক বার্তায় মালিক লিখেছেন, ‘আমরা কবে বন্ধুত্ব ও নিজের পছন্দ-অপছন্দের জায়গা থেকে বের হবো? আল্লাহ্ সবসময় সৎ মানুষের পক্ষে থাকেন।’

কিছুক্ষণ পর মালিকের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার কামরান আকমল। মালিকের টুইটের রি-টুইট করে আকমল লিখেছেন, ‘ওস্তাদজি, এতোটাও সৎ হওয়ার প্রয়োজন নেই।’ এটি লিখে ফোঁড়ন কাটার ইমোজি দেন তিনি।

দল থেকে বাদ পড়ার গতবছর মালিককে অবসরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি পরিস্কারভাবেই বলছি, অবসরের ব্যাপারে আমি একদমই ভাবছি না। এখন আমার অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা নেই। কারণ আমি ফিট আছি, আমি ব্যাট করতে, বল করতে পারি।’

