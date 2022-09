ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নে রেগে আগুন রমিজ, কেড়ে নিলেন ফোন

শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে এক দশক পর এশিয়া কাপের শিরোপা জেতার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। রোববার রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানকে ২৩ রানে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা।

এই হারের পর নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রমিজ রাজা। এক ভারতীয় সাংবাদিকের নিরীহ প্রশ্নের জবাবে রীতিমতো রেগে যান তিনি। পাশাপাশি সেই সাংবাদিকের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেন রমিজ। যা নেটিজেনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

মাঠে বসেই ফাইনাল ম্যাচটি দেখেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান। খেলা শেষে মাঠ ছাড়ার সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি। একপর্যায়ে ভারতের স্পোর্টস ইয়ারির সাংবাদিক রোহিত জুগলান তাকে প্রশ্ন করেন, ‘জনগণ খুব কষ্ট পেয়েছে। তাদের জন্য কোনো বার্তা?’

এই অতি সাধারণ প্রশ্ন শুনেও ক্ষেপে যান রমিজ। উত্তর না দিয়ে বরং পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনি, ‘আপনি নিশ্চয়ই ভারতীয়? আপনি তো নিশ্চয়ই খুশি এখন।’ বিপরীতে রোহিত আবার বলেন, ‘না আমি খুশি না। জনগণও কষ্ট পেয়েছে।’ এসময় রমিজের পেছনে থাকা ব্যক্তি বলতে থাকেন, ‘আমরা নাখোশ নই। আমরা অনেক খুশি।’

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু রমিজ ফের বলেন, ‘আপনি জনগণকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছেন।’ এরপর সেখান থেকে চলে যাওয়ার মুখে সেই সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেন পিসিবি চেয়ারম্যান। তবে পরক্ষণেই হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটি ফিরিয়েও দেন।

এই পুরো ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আপলোড করেছেন স্পোর্টস ইয়ারির সেই সাংবাদিক রোহিত জুগলান। তিনি লিখেছেন, ‘আমার প্রশ্ন কি ভুল ছিল? পাকিস্তানের দর্শকরা কি কষ্ট পায়নি? বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে খুব ভুল করলেন, আপনি আমার ফোন নিতে পারেন না। এটি ঠিক হয়নি চেয়ারম্যান।’

क्या मेरा सवाल ग़लत था - क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है - ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में - आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था - that’s not right Mr Chairman Taking my phone was not right @TheRealPCB @iramizraja #PAKvSL #SLvsPAK pic.twitter.com/tzio5cJvbG