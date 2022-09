বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে পাকিস্তানের জন্য শুভ সংবাদ

ইনজুরির কারণে এশিয়া কাপ খেলা হয়নি পাকিস্তানি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির। তার অনুপস্থিতি দলকে যে ভুগিয়েছে, তা স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল; কিন্তু সামনে তো আরো বড় টুর্নামেন্ট, বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপে কী খেলতে পারবেন আফ্রিদি?

এমন প্রশ্ন যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল পাকিস্তানি ক্রিকেট ভক্তদের মনে, তখনই সু-সংবাদ দিলেন আফ্রিদি নিজে। জানালেন, বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত তিনি। টুইটারে নিজের জিম করার ভিডিও পোস্ট করে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘অলমোস্ট দেয়ার, ইনশাআল্লাহ।’

চোট সারিয়ে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন পাকিস্তানের এই পেসার। সব ঠিক থাকলে তিনিই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেবেন। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কা সফরে গল টেস্টে ফিল্ডিং করার সময় হাঁটুর লিগামেন্টে চোট পান শাহিন। চোট সেরে না ওঠায় এশিয়া কাপে খেলতে পারেননি তিনি।

Almost there! In shaa'Allah. pic.twitter.com/UrNHnjHyEj