মাঠেই হার্ট অ্যাটাক পাকিস্তানি ক্রিকেটারের, নাম নিয়ে বিভ্রান্তি

দিন কয়েক আগে লাহোরে ঘরোয়া লিগের একটি ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই পড়ে যান উসমান শিনওয়ারি নামের একজন ক্রিকেটার। দ্রুত তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে ক্রিকেটারকে দেখে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকরা জানান, খেলা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে। নামের সঙ্গে মিল থাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, পাকিস্তানের জাতীয় দলে খেলা উসমান শিনওয়ারির মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানের কয়েকটি গণমাধ্যমও এমন ভুল করেছিল। এরপরেই আন্তর্জাতিক স্তরে এই খবর ছড়িয়ে যায়।

বিশ্ব ক্রিকেটে তখন অন্যতম বড় খবর ছিল যে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাঠেই মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানের পেসার উসমান শিনওয়ারির! এরপরেই তার পরিবারের কাছে ফোন যাওয়া শুরু হয়।

এবার সেই ভুল খবর নিয়ে মুখ খুললেন শিনওয়ারি নিজেই। পাকিস্তানের জাতীয় দলে খেলা বোলার জানালেন, তাকে নিয়ে করা খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

একটি টুইট করে নিজের সুস্থ থাকার খবর জানিয়েছেন শিনওয়ারি। তিনি লিখেছেন,‘আল্লাহর রহমতে আমি ও আমার পুরো পরিবার ভালো আছে। গত কয়েকদিন ধরে আমার পরিবারকে প্রশ্ন করে বিব্রত করা হচ্ছে।’

উসমান শিনওয়ারি যোগ করেন, ‘সকলকে অনুরোধ করছি, কোনও খবর যাচাই করে তারপর বিশ্বাস করুন। ধন্যবাদ।’

During a match between Burger Paints and Friesland , Usman Shinwari fell down due to heart attack and was brought to the hospital immediately where he couldn't survive. RIP pic.twitter.com/YKnnawSiTq