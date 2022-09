বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা ভারতের, ছিটকে গেলেন বুমরাহ!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার আগেই বিরাট ধাক্কা খেল ভারত। বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না জাসপ্রিত বুমরাহ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গেছে, চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

জানা গেছে, বুমরাহর পিঠে চোট লেগেছে। যে চোটের কারণে এশিয়া কাপেও খেলতে পারেননি ভারতের এই পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি তিনি। ওই সময়ই রোহিত জানিয়েছিলেন, ছোট একটা চোট রয়েছে বুমরাহর।

Jasprit Bumrah out of T20 World Cup with back stress fracture: BCCI sources