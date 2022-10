পাকিস্তান বাজেভাবে হারলেই ‘বলির পাঁঠা’ শন টেইট?

সাত ম্যাচ সিরিজের ষষ্ঠ টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাত্তাই পায়নি স্বাগতিক পাকিস্তান ক্রিকেট দল। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বোলারদের পাড়ার বোলার বানিয়ে ১৭০ রানের লক্ষ্য মাত্র ১৪.৩ ওভারেই তাড়া করে ফেলেছে সফরকারীরা।

মাত্র ১৯ বলে ফিফটি ছোঁয়া ওপেনার ফিল সল্ট ৪১ বলে ৮৮ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে মূল ধাক্কাটা দেন পাকিস্তান শিবিরে। এছাড়া অ্যালেক্স হেলস (১২ বলে), বেন ডাকেট (১৬ বলে ২৬*) ও ডেভিড মালানরা (১৮ বলে ২৬) সমান তালে খেললে ৮ উইকেটের সহজ জয় পায় ইংল্যান্ড।

এই জয়ের ফলে সাত ম্যাচের সিরিজে চলে এসেছে সমতা। দুই দলই জিতেছে সমান তিনটি করে ম্যাচ। হারের পর সংবাদ সম্মেলনে মিডিয়াকে সামলাতে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের পেস বোলিং কোচ শন টেইটকে। এটি নিয়ে এক পশলা হাস্যরসও করেছেন টেইট।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরুর আগে হাসির ছলে টেইট বলেন, ‘তাহলে দল বাজেভাবে হারলেই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (হাসি)!’ এ সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসারের এমন কথায় হাসির রোল বয়ে যায় সংবাদ সম্মেলন কক্ষে। এরপর অবশ্য প্রথাগত সংবাদ সম্মেলন করেছেন তিনি।

