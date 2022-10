এশিয়া কাপের আম্পায়ারিং নিয়ে যুবরাজের ক্ষোভ

অন্য যেকোনো টুর্নামেন্টের চেয়ে এবারের নারী এশিয়া কাপ পুরোপুরি আলাদা। কেননা এবারই প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে নারী আম্পায়ার ও রেফারি দিয়ে। ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকায় নেই কোনো পুরুষ আম্পায়ার-রেফারির নাম।

কিন্তু এই নতুন যুগের শুরুর দিনই দেখা দিলো বিতর্ক। শনিবার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের লেট মিডল অর্ডার ব্যাটার পূজা ভাস্ত্রাকারের বিরুদ্ধে প্রশ্নবিদ্ধ রানআউটের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কাতারি থার্ড আম্পায়ার শিভানি মিশ্র। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যুবরাজ সিং।

ঘটনা ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের প্রথম ইনিংসের শেষ ওভারের পঞ্চম বলে। অচিনি কুলাসুরিয়ার অফস্ট্যাম্পের বাইরের বল ডিপ কভারে ড্রাইভ করেই দুই রানের জন্য ছোটেন পূজা। কিন্তু দ্বিতীয় রান সম্পন্ন করার সময়ই কাভিশা দিলহারির থ্রোয়ে স্ট্যাম্প ভেঙে দেন আনুশকা সঞ্জিবনী।

খুবই ক্লোজ কল হওয়ায় মাঠের আম্পায়ার সিদ্ধান্ত পাঠান টিভি আম্পায়ারের কাছে। রিপ্লে’তে বারবার দেখেও বোঝা যাচ্ছিল না পূজা পপিং ক্রিজে ঢোকার আগেই স্ট্যাম্পের বেলস উড়েছে কি না। বরং এক অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হচ্ছিল নিরাপদে ভেতরে ঢুকেছেন পূজা।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে রিপ্লে দেখার পর এটিকে আউট ঘোষণা দেন টিভি আম্পায়ার শিভানি। যা একদমই মেনে নিতে পারেননি ভারতের পুরুষ দলের সাবেক তারকা অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। তাৎক্ষণিক টুইটবার্তায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এ বিশ্বজয়ী অলরাউন্ডার।

আম্পায়ারের কাছে অকাট্য প্রমাণ না থাকায় বেনেফিট অব ডাউট পূজার পাওয়া উচিত ছিল জানিয়ে যুবরাজ লিখেছেন, ‘থার্ড আম্পায়ারের দ্বারা এটি খুবই বাজে সিদ্ধান্ত হলো। এখানে অবশ্যই পূজা ভাস্ত্রাকারকে বেনেফিট অব ডাউট দেওয়া উচিত ছিল।’

That’ is such a poor decision by the third umpire ! Should have given pooja vastrakar benefit of doubt !! #indiavssrilanka #WomensAsiaCup