এশিয়া কাপে পাকিস্তান দলের খেলোয়াড় মেয়ে, আম্পায়ার মা

ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম টুর্নামেন্ট হিসেবে পুরোপুরি নারী অফিসিয়াল দিয়ে চলছে এবারের নারী এশিয়া কাপ। পুরো আসরে নেই একজনও পুরুষ আম্পায়ার কিংবা রেফারি। ছয়টি দেশের নয়জন আম্পায়ার মিলে পরিচালনা করবেন এশিয়া কাপের সবগুলো ম্যাচ।

যেখানে পাকিস্তান থেকে রয়েছেন সালিমা ইমতিয়াজও হুমায়রা ফারাহ। মজার বিষয় হলো আম্পায়ার সালিমার মেয়ে কাইনাত ইমতিয়াজ খেলোয়াড় হিসেবে এসেছেন পাকিস্তানের হয়ে এশিয়া কাপ খেলতে। অর্থাৎ একই আসরে ভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন পাকিস্তানের মা-মেয়ে।

শনিবার এশিয়া কাপের উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় ম্যাচে লড়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। এই ম্যাচে মূল আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সালিমা। নিজের মায়ের এমন সাফল্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি মেয়ে কাইনাত।

Presenting my MOM as an UMPIRE for Women’s Asia Cup’22. I can’t be more proud of what she has achieved. It was always a dream of her to represent Pakistan,the dream I had been living for her.& now after a very long wait she is going to represent Pakistan super excited. pic.twitter.com/kNvjvSmPAr